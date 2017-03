100 ANOS DA CORPORAÇÃO

Corpo de Bombeiros abre inscrições para a Corrida do Fogo 2017, em Campina

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) abriu inscrições para a 13ª Corrida do Fogo, evento esportivo que acontece no dia 2 de julho em Campina Grande, dentro do calendário de comemorações dos 100 anos da corporação.

Os registros, no valor de R$ 40,00 – mais dois quilos de alimentos não perecíveis, serão recebidos até o dia dois de maio, através do site: www.zeniteesportes.com.br.

Após esta data e até 27 de junho, conforme o regulamento, o valor de participação sobe para R$ 50,00, mais os alimentos.

Segundo a comandante do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar (2º CRBM), tenente coronel Jousilene de Sales, os bombeiros têm gratuidade no evento e pessoas idosas têm um desconto de 50% na inscrição, devendo apresentar um documento de identificação – para comprovar o direito – na entrega dos kits.

Foto: Secom/PB

Os participantes podem se inscrever em uma das duas categorias oferecidas: corrida cinco quilômetros e corrida dez quilômetros.

Bombeiros militares inscritos pelo site também deverão comprovar a referida função na entrega de kits.

A idade mínima para participação é de 15 anos e atletas menores de idade devem ter sua ficha de inscrição assinada pelos pais ou responsável.

Os que desejam competir na categoria especial (cadeirante e não cadeirante) deverão apresentar documento que comprove ser portador de necessidade especial.

Os kits compostos pelo número de peito, camisa e chip, serão entregues no Batalhão do Corpo de Bombeiros em Campina (2º BBM), no dia primeiro de julho, um dia antes da corrida, das 8h às 17h – quando também será feita a entrega dos alimentos requeridos na inscrição.

O percurso de dez quilômetros envolve as seguintes avenidas: Almeida Barreto, Almirante Barroso, Rua Odon Bezerra, Assis Chateaubriand, João Waling, Vigário Calixto, Rua Paulo de Frontin e Almeida Barreto.

Já o percurso de cinco quilômetros passa pelas avenidas Almeida Barreto, Almirante Barroso, Rua Odon Bezerra, João Quirino, Vigário Calixto, Rua Paulo de Frontin e Almeida Barreto.