Coritiba vence e fica próximo do retorno à elite do Brasileiro

Da redação com Folhapress. Publicado em 24 de novembro de 2019 às 19:04.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A uma rodada do fim da Série B, o Coritiba está a um empate de garantir o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. O time alviverde venceu o Bragantino (SP), campeão antecipado da segunda divisão, neste domingo (24), por 1 a 0, e ficou mais perto do acesso.

O gol da vitória só veio aos 37min da etapa final, em cobrança de falta do meia Giovanni -em chute rasteiro, a bola passou por baixo da barreira e ainda tocou a trave direita do goleiro Kewin antes de entrar. O confronto encerrou a 37ª rodada, iniciada na última terça (19).

Além do campeão, a Série B já tem os quatro rebaixados definidos -Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova. O Sport também já tem o futuro acertado, com a vice-liderança e o retorno à primeira divisão garantidos. Restam saber os outros dois times que irão subir.

Em terceiro, o Coritiba, há dois anos na segunda divisão, tem 63 pontos, dois a mais que América-MG e Atlético-GO, que somam 61 cada -os americanos ficam à frente dos atleticanos pela vantagem no número de vitórias (17 a 15), critério de desempate.

Na rodada final, o Coritiba irá visitar o Vitória, enquanto o América vai receber o São Bento, e o Atlético enfrentará o Sport em casa. Os três jogos terão início às 16h30 do próximo sábado (30), horário da maioria dos jogos restantes. A 38ª rodada terá duas partidas, no entanto, anteriormente, na terça (26) e na sexta (29).