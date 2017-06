CAMPEONATO BRASILEIRO

Coritiba bate desfalcado Palmeiras e fica a um ponto do líder

O Coritiba se aproximou da liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira.

No Estádio Couto Pereira, com um triunfo por 1 a 0, o time mandante ficou perto do Corinthians e manteve afastado das vitórias o desfalcado Palmeiras, que jogou sem cinco titulares.

Foto: Divulgação

Com um gol de Matheus Galdezani, o Coritiba chegou aos 12 pontos, um a menos que o Corinthians e dois a mais que a Chapecoense.

Já o Palmeiras, há quatro rodadas sem ganhar no Brasileiro, aparece no 16º lugar, com quatro pontos. A equipe paulista não vence os paranaenses no Couto Pereira desde 1997, em uma sequência de nove derrotas e seis empates.

Às 16 horas (de Brasília) deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Estádio Palestra Itália.

Já o Coritiba, em duelo programado para as 11 horas de domingo, encara o Botafogo, no Engenhão.