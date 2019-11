Corinthians volta a fazer as pazes com a vitória no Brasileirão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (27) após três resultados ruins para as pretensões do time no torneio (dois empates e uma derrota). Em Itaquera, bateu o Avaí, por 3 a 0.

Autor do primeiro gol e de uma assistência para Junior Urso, Gustavo foi o grande nome da equipe alvinegra diante do lanterna e já rebaixado clube catarinense. Boselli completou o placar nos minutos finais.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 53 pontos e pulou para a sétima posição, agora, à frente do Internacional, o oitavo. Neste momento, essas são as duas equipes com vaga na pré-Libertadores 2020.

Os três pontos também ajudaram os corintianos a manter quatro de vantagem para o Goiás, o nono colocado e que está em ascensão no campeonato. Nesta quarta, venceu justamente o Inter, por 2 a 1, em Porto Alegre.

A partida contra o Avaí, contudo, rendeu ao Corinthians o seu pior público no ano, com 17.441 pagantes. Até esta quarta, o menor público da equipe havia sido contra o Avenida, pela Copa do Brasil, quando 21.120 torcedores foram à Itaquera.

Na próxima rodada, o time de Coelho encara o Atlético-MG, fora de casa.

Também nesta quarta, o campeão Flamengo goleou o Ceará, por 4 a 1, de virada no Maracanã, na partida em que a equipe rubro-negro recebeu a taça pela conquista.

Sem vencer há quatro rodadas, o São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (28) para enfrentar o Vasco, às 20h30, no Morumbi, em busca de uma vitória para não deixar sob risco a sua permanência no G6.

Também nesta quinta, o Santos volta a campo após assumir a vice-liderança do Nacional. No estádio Castelão, a equipe alvinegra encara o Fortaleza, às 20h.

Os santistas somam 68 pontos, o mesmo número de pontos acumulado pelo Palmeiras, mas com vantagem no número de vitórias (20 a 19), primeiro critério de desempate do Brasileiro.

O Palmeiras, aliás, entra em campo um pouco antes do Santos, às 19h30, também nesta quinta, para enfrentar o Fluminense, no Maracanã.

Estádio: Itaquerão, em São Paulo

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Público/renda: 17.441 pagantes / R$ 617.881,20

Gols: Gustagol, aos 21min do 1º tempo; Junior Urso, aos 6min do 2º tempo; e Boselli aos 41min do 2º tempo

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar (Carlos Augusto); Gabriel, Júnior Urso, Pedrinho, Janderson (Jadson), Clayson; Gustavo (Boselli). T.: Dyego Coelho.

AVAÍ

Vladimir; Léo (Igor Goularte), Marquinhos Silva, Kunde, Igor Fernandes; Luanderson, Richard Franco, Lourenço, João Paulo (Wesley), Caio Paulista; Vinícius Araújo. T.: Evando Camillato.