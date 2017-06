CLÁSSICO

Corinthians vence o São Paulo e mantém liderança do Brasileirão

foto: Divulgação/Corinthians

O atacante Ángel Romero ouviu do técnico Fábio Carille durante a semana que era titular da equipe e mostrou por que dentro de campo. Diante do São Paulo, ele abriu o placar, participou do segundo gol, de Gabriel, e ainda deu o passe para Jô sofrer o pênalti no terceiro, convertido por Jadson. Os tricolores ainda diminuíram com Gilberto e Wellington Nem, mas o triunfo foi mesmo do Tião: 3 a 2 dentro de Itaquera.

Com o resultado, os corintianos chegam a 16 pontos conquistados, mantêm a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e a liderança da competição, não podendo ser alcançados pelo Grêmio neste final de semana. Os tricolores, por sua vez, permanecem com nove pontos conquistados, sem conseguir conquistar nem um deles sequer quando sai do estádio do Morumbi.

Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille terão pela frente a equipe do Cruzeiro, novamente em Itaquera, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). Do outro lado, Ceni e sua trupe visitam o time do Sport, também na quarta, na Ilha do Retiro, às 19h30.