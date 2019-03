Corinthians vence Ceará fora de casa e encaminha vaga na próxima fase

Uma boa atuação dos seus jogadores de frente e mudanças precisas do técnico Fábio Carille fizeram com que o Corinthians ficasse mais perto de uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, em Fortaleza.

Com gols de Júnior Urso, em passe de Boselli, Vagner Love e Jadson, o Alvinegro foi superior na casa do Ceará e venceu por 3 a 1, sendo vazado apenas em pênalti cobrado por Juninho.

Com o resultado, construído no segundo tempo, o Timão pode até perder por um gol de diferença que se classifica no segundo jogo. O Vozão, por sua vez, precisa de uma vitória por dois gols para levar aos pênaltis e três de diferença para avançar no tempo normal.

A decisão será disputada no dia 3 de abril, às 21h30 (de Brasília), na Arena Corinthians, em mando definido por sorteio na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os comandados de Fábio Carille agora voltam a focar atenção no Campeonato Paulista, que está próximo de encerrar sua fase de grupos. Em busca de uma vitória nas duas últimas rodadas para assegurar sua classificação, o Timão encara o Oeste, no domingo, na Arena. Lisca e seu elenco, por outro lado, encaram o clássico local contra o Fortaleza, no domingo, às 18h (de Brasília), no Castelão.