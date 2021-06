Corinthians toma virada do Bragantino no Neo Química Arena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma bola colocada entre as pernas do goleiro Cássio definiu a vitória por 2 a 1 do Red Bull Bragantino sobre o Corinthians na noite de quarta-feira (16), na Neo Química Arena. A equipe da casa saiu na frente, mas permitiu o crescimento dos visitantes, que buscaram a virada.

Roni abriu o placar no primeiro tempo, em boa jogada de Gustavo Mosquito concluída por Roni. Na etapa final, Aderlan, de cabeça, e Ramires, já no finalzinho, marcaram os gols da virada. No lance decisivo, Ramirez ficou com sobra na pequena área e bateu rasteiro.

Cássio não conseguiu reagir a tempo de fazer a defesa e viu a bola passar entre suas pernas.

Invicto no Campeonato Brasileiro, o time de Bragança Paulista chegou aos oito pontos, suficientes para a quarta colocação provisória. Estacionada nos quatro, a agremiação da zona leste paulistana está na faixa intermediária da tábua de classificação.

Depois de mostrar alguma evolução nas partidas recentes, contra América-MG, Atlético-GO e Palmeiras, o Corinthians passou a impressão de conseguiria um bom resultado. Trocando bons passes, chegou à rede aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Roni bateu duas vezes para concluir cruzamento de Mosquito.

O Bragantino cresceu bastante após o gol e passou a ter amplo domínio da posse de bola. Criou chances até empatar, aos seis minutos do segundo tempo. Aderlan subiu bem de cabeça, no primeiro pau, ganhou a disputa pelo alto e acertou o canto direito de Cássio, que nada pôde fazer para impedir o gol.

O goleiro foi muito bem em seguida, para defender chute de Artur, mas vacilou na parte final do jogo. Aos 40 minutos do segundo tempo, enquanto os jogadores do Corinthians reclamavam de uma falta em João Victor, Ramires chutou por baixo, sem muita força. A bola tocou no pé esquerdo de Cássio, atravessou as pernas do guarda-metas e entrou.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Roni, Gabriel e Cantillo; Gustavo Mosquito, Mateus Vital (Araos) e Luan (Léo Natel) (Ramiro). T.: Sylvinho

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Weverson; Raul, Evangelista, Pedrinho (Eric Ramires), Artur e Helinho (Cuello); Ytalo. T.: Maurício Barbieri

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Gil e Cássio (COR)

Gols: Roni (COR), aos 18’/1ºT; Aderlan (RBB), aos 6′, e Eric Ramires (RBB), aos 39’/2ºT