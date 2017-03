SÓ PARA O GASTO

Corinthians sofre empate, mas confirma classificação contra Luverdense

O Corinthians dominou o Luverdense durante todo o jogo disputado na noite desta quinta-feira, mas, assim como havia ocorrido na Arena Pantanal, diminuiu o ritmo no segundo tempo.

Acabou castigado com um empate por 1 a 1 desta vez, o suficiente para avançar à quarta fase da Copa do Brasil.

Após vencer por 2 a 0 no jogo de ida, o Corinthians entrou em campo disposto a sacramentar rapidamente a sua classificação.

Foto: Divulgação

Abriu o placar com gol de Jô no primeiro tempo. Ricardo, contando com um desvio de Pedro Henrique em chute de fora da área, igualou.

O adversário do Corinthians na próxima fase do torneio nacional de mata-mata será definido por meio de sorteio.

Pelo Campeonato Paulista, o time se dará ao luxo de preservar titulares contra a Ferroviária, no domingo, na Fonte Luminosa.