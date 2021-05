Corinthians ganha e está na semifinal do Campeonato Paulista

Da redação com Folhapress. Publicado em 11 de maio de 2021 às 21:27.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Com uma atuação segura, o Corinthians derrotou a Inter de Limeira nesta terça-feira (11), por 4 a 1, na Neo Química Arena, e se tornou o primeiro time classificado à semifinal do Campeonato Paulista.

O lateral Fagner, em seu jogo de número 400 pela equipe alvinegra, o zagueiro Jemerson, com dois gols, e o também zagueiro Raul definiram o placar que levou o clube do Parque São Jorge pela sétima vez consecutiva à penúltima fase do Estadual.

Classificado, o time alvinegro chegou aos 28 pontos. Caso o São Paulo seja eliminado pela Ferroviária, na sexta (14), os corintianos terminarão as quartas de final com a melhor campanha na classificação geral e enfrentarão o vencedor do embate entre Mirassol e Guarani, que vão duelar nesta quarta (12), às 21h.

Se o clube do Morumbi confirmar o favoritismo e avançar à sequência do mata-mata, chegará ao menos a 28 pontos e com maior saldo de gols. Aí, o Corinthians terá como adversário o vencedor do confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, que jogarão na sexta.

As semifinais do Campeonato Paulista ocorrerão já no próximo domingo (16), também em sistema de jogo único.

Antes de voltar a jogar pelo Estadual, a equipe de Mancini vai encarar o Peñarol (URU), na quinta (13), em compromisso pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O clube poderá ser desclassificado em caso de derrota para os uruguaios.

O técnico corintiano já avisou que ainda não sabe se vai repetir a mesma formação no próximo duelo. No entanto, ao menos o esquema tático 3-5-2 deverá ser mantido, uma vez que o time voltou a mostrar uma boa evolução com ele. O gol de Fagner foi prova disso.

Com três homens fixos na defesa, o treinador libera laterais e meios-campistas para avançarem ao ataque. Foi assim que o futebol de Luan cresceu, com três gols nos últimos dois jogos, além de o time passar a ser mais agressivo pelas alas.

Exemplo disso foi a jogada construída por Piton, na esquerda, antes de o lateral servir Fagner, na outra ponta, para ele abrir o placar, aos nove minutos.

Curiosamente, foi também em um dia 11 de maio, de 2014, que o jogador anotou o primeiro dos 12 gols que ele tem agora com a camisa alvinegra. Na ocasião, ele marcou no empate por 1 a 1 com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Pouco depois de abrir o placar, os donos da casa tiveram a chance de ampliar, em bola colocada na rede por Luan, mas a arbitragem anulou o gol por considerar que a bola saiu pela linha de fundo antes do arremate.

Como garçom, o camisa 7 teve mais sorte no segundo tempo, quando serviu Jemerson e pegou a defesa da Inter de Limeira desarrumada para deixar o zagueiro em condições de finalizar rasteiro e fazer o segundo, aos 13.

O zagueiro Thalisson Kelven ainda descontou para a Inter de Limeira, aos 19, mas Jemerson voltou a balançar a rede, aos 32. Já nos acréscimos, Raul estabeleceu a goleada de cabeça.

CORINTHIANS

Cássio; João Victor, Jemerson e Raul Gustavo; Fagner, Gabriel, Ramiro (Roni), Luan (Léo Natel), Otero (Mateus Vital) e Lucas Piton (Fábio Santos); Cauê (Gustavo Mosquito). T.: Vagner Mancini.

INTER DE LIMEIRA

Jefferson Paulino; Elacio, Renan Fonseca (Lucas Balardin), Thalisson e Vançan (Welinton); Deivid, Igor Henrique (Pedro do Rio) e Rondinelly (Ferrugem); Felipe Saraiva, Roger (Marcos Vinícius) e Bruno Xavier. T.: Thiago Carpini

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Raul Gustavo (COR); Bruno Xavier, Igor Henrique, Lucas Balardin e Deivid (INL)

Gols: Fagner (COR), aos 9’/1ºT; Jemerson (COR), aos 13′ e aos 32′, Thalisson (INL), aos 19′, e Raul Gustavo (COR), aos 48’/2ºT