Corinthians ganha e acaba ´jejum´ de 8 jogos sem vencer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O técnico interino Dyego Coelho avisou que o Corinthians conseguiria “a vitória de qualquer maneira”, e foi mais ou menos o que ocorreu em Itaquera nesta quarta-feira (6). Após oito partidas sem triunfar, o time alvinegro fez 3 a 2 no Fortaleza e estancou sua crise no Campeonato Brasileiro.

Com uma estratégia bem mais ofensiva do que a adotada nos tempos de Fábio Carille, demitido no último domingo (3), a equipe preta e branca atacou e foi atacada na zona leste de São Paulo. Ao fim dos 90 minutos, alcançou o que buscava.

Foi o Fortaleza que saiu na frente, aos 34min do primeiro tempo, com Romarinho, em jogada rápida, mas os donos da casa empataram em seguida. Aos 37min, Boselli ficou com sobra na área e mostrou categoria para tirar do goleiro Felipe Alves.

Júnior Urso virou, aos 3min da etapa final, de cabeça, mas desta vez foi a vantagem alvinegra que durou pouco. Quatro minutos depois, em lance que gerou dúvidas de impedimento e longa revisão do árbitro de vídeo, Kieza aproveitou rebote para marcar.

O Corinthians chegou a sentir o baque, mas conseguiu reagir. Aos 27min, Clayson, que havia acabado de entrar, conseguiu bom drible na ponta esquerda e cruzou. Boselli subiu bem, marcou pelo alto e deu alívio à torcida alvinegra após mais de um mês sem triunfo.

O resultado pôs o time do Parque São Jorge na zona de classificação à Copa Libertadores, com 48 pontos, mas o Internacional, que soma 47, poderá tirá-lo dessa faixa em caso de vitória sobre o Ceará nesta quinta (7), fora de casa.

O Fortaleza, na briga contra o rebaixamento, segue com 36 pontos, a cinco do Fluminense, que encabeça o Z-4 e irá enfrentar o São Paulo também nesta quinta, na capital paulista.

CORINTHIANS

Walter; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Janderson, Júnior Urso (Ramiro), Pedrinho e Mateus Vital (Clayson); Boselli (Gustavo). T. (interino): Dyego Coelho

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Marlon (Nenê Bonilha); Romarinho (Edinho), Osvaldo (Matheus Alessandro) e Kieza. T.: Rogério Ceni

Estádio: Itaquerão, em São Paulo

Público e renda: 22.453 (22.208 pagantes); R$ 828.518,80

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Mato (BA) e Jean Marcio dos Santos (RN)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Júnior Urso e Gabriel (COR); Marlon, Felipe Alves e Felipe (FOR)

Gols: Romarinho (FOR), 34min, e Boselli (COR), aos 37min do 1º tempo; Júnior Urso (COR), aos 3min, Kieza (FOR), aos 7min, e Boselli (COR), aos 27min do 2º tempo