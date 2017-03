EM CAMPINAS

Corinthians fica no empate com a Ponte Preta pelo Paulistão

foto: Ponte Preta/Divulgação

O Corinthians sofreu no jogo em que o técnico Fábio Carille decidiu preservar alguns dos seus titulares. Apático no Moisés Lucarelli, na tarde deste domingo, o time paulistano foi castigado com um gol de falta de um jogador que emprestou à Ponte Preta, o atacante Lucca. No segundo tempo, o jovem zagueiro Léo Santos assegurou o empate por 1 a 1.

A igualdade não tira a tranquilidade do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Paulista. A equipe soma 19 pontos e lidera o grupo A com larga vantagem para Botafogo-SP, São Bernardo e Ituano. Na chave D, a mesma do Santos, a Ponte totaliza 15 e está bem credenciada na disputa pela classificação.

O próximo compromisso do Corinthians será pela terceira fase Copa do Brasil, contra o Luverdense (equipe que derrotou por 2 a 0 na semana passada), no início da noite de quinta-feira, em Itaquera. No domingo que vem, pelo Estadual, terá pela frente a Ferroviária, na Fonte Luminosa. Um dia antes, a Ponte receberá o Novorizontino no Moisés Lucarelli.