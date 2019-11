Corinthians e Inter seguem na luta por vaga na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Disputando uma vaga na Libertadores, Corinthians e Internacional ficaram no 0 a 0 em jogo disputado na Arena Corinthians neste domingo (17), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time da casa iniciou o jogo com mais posse de bola e pressionando a defesa adversária. Porém, isso não se reverteu em finalizações. O primeiro e único chute do mandante só ocorreu aos 33 minutos, com o equatoriano Sornoza. O goleiro Marcelo Lomba fez a defesa sem dificuldade.

A chance mais clara da primeira etapa foi do Internacional. Em um contra-ataque rápido, William Pottker finalizou forte de fora da área, pela esquerda do campo de ataque. Cássio caiu para defender e, na sobra, a zaga afastou o perigo.

No segundo tempo, o técnico interino Coelho tirou Ralf para dar lugar a Clayson, deixando o Corinthians mais ofensivo. Mas as primeiras chances da etapa final foram do time colorado. Na mais clara delas, Pottker recebeu um cruzamento na direita e finalizou de primeira. A bola tocou a rede pelo lado de fora.

Ao longo da partida, o time do Parque São Jorge cresceu e teve boas oportunidades, sobretudo de fora da área. Junior Urso e Bosseli chutaram bolas que rasparam a trave adversária, mas, ainda assim, sem conseguir vazar o goleiro Marcelo Lomba.

No único momento em que as redes balançaram no jogo, o lance foi anulado. Gustavo recebeu, sozinho, um passe de Vagner Love e mandou para o gol. A arbitragem marcou impedimento sem precisar consultar o VAR.

Com o empate, os dois times pararam nos 50 pontos: com duas vitórias a mais que o rival, o Inter é o 7º e o Corinthians, o 8º, sem chances de serem ultrapassados por times que jogam na segunda (18). A cinco rodadas do fim do campeonato, o time de Porto Alegre vai ficando com a última vaga para a Libertadores. Como o Athletico-PR venceu a Copa do Brasil, o G6 se transforma em G7.

CORINTHIANS

Cássio; Fágner, Gil, Manoel e Avelar; Ralf (Clayson), Urso, Sornoza, Mateus Vital (Vagner Love) e Janderson; Boselli (Gustavo). Técnico: Dyego Coelho

INTERNACIONAL

Lomba; Heitor, Victor Cuesta, Moledo e Uendel; Lindoso, Edenilson e D’Alessandro (Nonato); Patrick, Pottker (Nico López) e Rafael Sóbis (Guerrero). Técnico: Zé Ricardo

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0x0 INTERNACIONAL

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Amarelos: Rafael Sóbis e Heitor