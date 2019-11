Corinthians contrata novo técnico. Contrato vai até o fim de 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Corinthians confirmou nesta quinta-feira (7) a contratação de Tiago Nunes para a próxima temporada. O compromisso assinado pelo treinador com o clube tem término previsto para o final de 2020, o que coincide com o fim da gestão do presidente Andrés Sanchez no Parque São Jorge.

Essa definição já existia desde a última terça (5), mas os dirigentes alvinegros e o técnico de 39 anos preferiram oficializar o desligamento do profissional do Athletico-PR para fazer o anúncio.

Campeão da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019 em sua equipe anterior, Nunes só assumirá efetivamente o time preto e branco em 2020. Ele já começa a trabalhar, no entanto, no planejamento do elenco do ano que vem.

No restante da atual temporada, o comando técnico continua nas mãos de Dyego Coelho, 36. O ex-jogador do Corinthians, que vinha dirigindo a equipe alvinegra sub-20, assumiu interinamente a formação profissional na última segunda (4) e continuará nessa função até o fim do Campeonato Brasileiro.

Na estreia de Coelho, na quarta (6), o time interrompeu uma sequência de oito partidas sem vitória e derrotou o Fortaleza por 3 a 2, no estádio de Itaquera. O próximo compromisso é o clássico com o arquirrival Palmeiras, no sábado (9), no Pacaembu.