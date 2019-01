Corinthians confirma retorno do jogador Vagner Love

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (25) seu nono reforço para este início de temporada: Vagner Love, centroavante que foi campeão brasileiro pelo clube em 2015 retorna ao Parque São Jorge após rescindir contrato com o Besiktas, da Turquia. O jogador assina contrato válido até dezembro de 2020.

“Aí, massa corintiana, quero dizer a vocês que eu voltei a fazer parte do bando de loucos. É nóis! (sic) Vai, Corinthians”, diz o atacante em um vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Aos 34 anos, Love dá início a sua segunda passagem pelo Corinthians. Ele se destacou há quatro anos, quando chegou do futebol chinês e anotou 16 gols em 50 partidas na temporada de 2015. Ele foi titular e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano, que terminou com a conquista do hexacampeonato pelo clube.

Ao sair do Corinthians, o atacante teve uma passagem frustrada pelo Monaco (FRA) e dali foi ao futebol turco, no qual teve desempenhos muito diferentes nos dois clubes que defendeu.

No Alanyaspor foi muito bem durante um ano e meio, com 34 gols em 44 jogos; mas em doze meses de Besiktas jogou apenas 27 partidas e fez dez gols.

Nas últimas semanas, Love teve que forçar sua rescisão com o Besiktas por ter cinco meses de salários atrasados. Enquanto enfrentava situação arrastada na Turquia, deixou tudo bem adiantado com o Corinthians, que nas palavras do diretor de futebol Duílio Monteiro Alves tinha “portas abertas” para recebê-lo. Após conseguir a liberação na Europa, o atacante confirmou o retorno ao Alvinegro em poucas horas.

O atacante chega para disputar posição em um ataque bastante concorrido, mas na visão do técnico Fábio Carille pode fazer até quatro funções.

“Vejo o Love com um físico do nível do Emerson Sheik, um cara que se cuida muito e não tem problemas mesmo com a idade. Ele pode jogar tanto de [camisa] 9, quanto ali atrás do 9, e também pelas pontas”, disse o treinador na última quinta-feira (24).

Além de Vagner Love, Carille conta com Gustavo e Mauro Boselli na função de centroavante. Na linha de criação a disputa é ainda maior: Araos, André Luis, Clayson, Gustavo Silva, Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Sergio Díaz e Sornoza brigam por vaga – Romero segue afastado enquanto não resolver sua situação contratual.