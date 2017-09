COPA SUL-AMERICANA

Corinthians cede empate ao Racing e segue em busca de confiança

foto: Fernando Dantas/Gazeta Press

O Corinthians queria aproveitar a partida contra o Racing, válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, para recuperar a confiança para o Campeonato Brasileiro. Em alguns momentos do jogo da noite desta quarta-feira, em Itaquera, até fez lembrar aquele time que destoou na competição nacional. Só que cedeu o empate por 1 a 1 ao time argentino.

O gol corintiano foi marcado por Maycon, no primeiro tempo, em boa jogada do lateral esquerdo improvisado Marciel (único reserva corintiano em campo, já que Guilherme Arana segue contundido). No segundo, Triverio igualou em um rebote de Cássio.

Assim, o Corinthians ampliou o seu jejum de vitórias em Itaquera – a última foi por 3 a 1 sobre o Sport, em 5 de agosto, em uma época em que o líder do Brasileiro ainda tinha ares de imbatível. Depois, contudo, acumularam-se derrotas para o Vitória e o Atlético-GO, ameaçados de rebaixamento, e para o Santos, além de um triunfo suado sobre a Chapecoense.

A próxima tentativa de o Corinthians reagir será contra o Vasco, no domingo, em Itaquera, pelo Brasileiro. O reencontro com o Racing será na quarta-feira que vem, no Cilindro de Avellaneda, onde a equipe dirigida por Fábio Carille precisará da vitória ou de um empate com placar superior a 1 a 1 para avançar na Sul-Americana sem a necessidade de pênaltis.