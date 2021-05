Corinthians cai e amplia série de fracassos na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A duas rodadas do fim da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Corinthians não tem mais chances de avançar às oitavas de final. Nesta quinta-feira (13), o time alvinegro foi derrotado pelo Peñarol, no Uruguai, por 4 a 0, resultado que deixou o adversário próximo de ficar com a vaga no mata-mata do Grupo E.

Estacionado nos quatro pontos, os corintianos permitiram que a equipe de Montevidéu chegasse aos 12, cinco a mais do que o River Plate (PAR), que venceu o Sport Huancayo (PER), lanterna, com um.

Esta foi a sétima participação alvinegra no segundo maior campeonato do continente, torneio em que é bem fraco o retrospecto do clube.

Houve eliminações nas fases preliminares -no regulamento antigo, existiam etapas prévias nacionais- e seguidos fracassos nas oitavas, quartas e semifinais, estágio mais avançado a que o clube chegou, em 2019, quando foi eliminado pelo Independiente del Valle (EQU).

Também não é glorioso o desempenho nos torneios que antecederam a Sul-Americana como segundo certame mais importante do continente. Nas extintas Copa Conmebol e Copa Mercosul, o time alvinegro também nunca foi além das semifinais.

Nesta temporada, contudo, a eliminação precoce foi especialmente lamentada pelo clube do Parque São Jorge porque foi a primeira vez que o Corinthians deu real importância à competição.

Em meio à pandemia de Covid-19, que afetou a capacidade de arredação dos clubes, sobretudo devido à ausência de torcida nos estádios, a diretoria viu no torneio uma chance de incrementar o orçamento com premiações. O campeão, por exemplo, levará um total de US$ 6,8 milhões (cerca de R$ 36 milhões).

Com o decorrer da temporada, no entanto, os planos mudaram. Com a classificação da equipe à semifinal do Campeonato Paulista, na última terça-feira (12), quando superou a Inter de Limeira, o torneio passou a ser a nova prioridade –os corintianos ainda esperam a definição do próximo adversário no Estadual.

Como a semifinal será no próximo domingo (16), Vagner Mancini não levou ao Uruguai o time considerado titular e poupou da viagem seis jogadores que iniciaram a goleada por 4 a 1 sobre o time do interior.

Sem nomes como Fagner, Gabriel, Ramiro e Luan, o Corinthians voltou a ter uma atuação apática e deixou o Peñarol abrir boa vantagem ainda na etapa inicial, com dois gols de Álvarez Martínez, de 19 anos, aos 5 e aos 14 minutos.

Depois do intervalo, Canobbio fez o terceiro, aos 7, e Martínez estabeleceu a goleada, aos 23.

Eliminado em atuação péssima, o Corinthians ainda terá dois duelos para cumprir tabela, contra River Plate (PAR) e Sport Huancayo (PER), ambos em Itaquera.

PEÑAROL

Dawson; Giovanni González (Valentín Rodríguez), Formiliano, Kagelmacher e Piquerez; Trindade e Gargano (Musto); Canobbio (Maxi Pereira), Cepellini e Facundo Torres (Olivera); Álvarez Martínez (Schiappacasse). T.: Mauricio Larriera

CORINTHIANS

Cássio; Mandaca, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Xavier (Otero), Camacho (Adson) e Roni; Gustavo Mosquito, Mateus Vital (Lucas Piton) e Jô (Léo Natel). T.: Vagner Mancini

Estádio: Campéon del Siglo, em Montevidéu (URU)

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

Cartões amarelos: Canobbio e Piquerez (PEN); Jô, Camacho e Fábio Santos (COR)

Gols: Álvarez Martínez (PEN), aos 4′ e aos 13’/1ºT; Canobbio (PEN), aos 7′, e Álvarez Martínez (PEN), aos 23’/2ºT