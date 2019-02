Copa Sul-Americana: Bahia frustra torcida e perde para o Liverpool-URU

O Bahia decepcionou a sua torcida nesta quinta-feira. Jogando na Fonte Nova, pela primeira fase da Copa Sul-Americana a equipe foi surpreendida pelo Liverpool-URU e perdeu por 1 a 0, gol marcado por Ramírez no segundo tempo, e acabou se complicando na competição continental.

Apesar do resultado péssimo, o Tricolor esteve longe de fazer uma partida ruim. No primeiro tempo, pressionou o tempo todo, mas não traduziu a superioridade em gols. Já na etapa final, a blitz continuava. No entanto, o time cansou na reta final, abusou dos cruzamentos para a grande área, e não conseguiu o tento de empate.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço precisará vencer por 2 a 1 ou dois gols de diferença fora de casa. Aos uruguaios, basta apenas o empate.

O jogo de volta está marcado para o dia 21 de fevereiro, às 19h15 (horário de Brasília), no Uruguai. Antes disso, os comandados de Enderson Moreira terão compromissos pelo Campeonato Baiano e a estreia na Copa do Brasil. A próxima partida será no domingo diante do Jacobina.