Copa Libertadores: Inter vence Alianza Lima e dispara na ponta

O Internacional venceu nesta quarta-feira o Alianza Lima por 2 a 0 no Estádio Beira-Rio pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores da América. Em noite inspirada do atacante Nico López, que fez os dois tentos e teve uma atuação de luxo. Edenílson, Cuesta, Rodrigo Moledo e Rafael Sobis também precisam ser lembrados pelo bom desempenho.

Com o resultado, o Internacional lidera a chave com seis pontos. E o Alianza Lima fica em quarto lugar, com um ponto.

Na próxima rodada o Internacional recebe o River Plate no dia 03 de abril, quarta, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. Já o Alianza Lima visita no dia 02 de abril, terça, o Palestino, às 21h30 (de Brasília), no San Carlos de Apoquindo.