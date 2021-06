Copa do Brasil: São Paulo aplica goleada histórica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após sair atrás com 30 segundos de jogo e flertar com uma eliminação histórica, o São Paulo conseguiu reagir ao susto e goleou o 4 de Julho-PI por 9 a 1, nesta terça-feira (8), no Morumbi, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O triunfo piauiense por 3 a 2 na semana passada ligou o sinal de alerta na equipe tricolor, que havia escalado reservas em Teresina com a ideia de conseguir um resultado confortável para o jogo de volta, no qual Hernán Crespo provavelmente optaria, de novo, por utilizar um time alternativo.

Mas a possibilidade de cair na Copa do Brasil para um clube da Série D do Campeonato Brasileiro, aliado ao mau início no Nacional, forçou o técnico são-paulino a colocar força máxima no Morumbi.

Além de afastar a possibilidade de um vexame em casa e de garantir a classificação, o torcedor pôde celebrar os três gols de Pablo, que completou 100 jogos pelo São Paulo, e a boa estreia como titular do argentino Emiliano Rigoni.

Ala pela direita nesta terça, Rigoni, que havia atuado por alguns minutos na derrota do fim de semana para o Atlético-GO, pelo Brasileiro, anotou um gol e deu uma assistência na goleada da equipe.

Encantados com o palco do confronto, jogadores do 4 de Julho tiraram fotos do estádio antes de a bola rolar. O centroavante Dudu Beberibe, inclusive, é torcedor do São Paulo. O que não o impediu, porém, de balançar as redes do time do coração.

Ainda nos primeiros movimentos da partida, Reinaldo errou um passe bobo na altura do meio de campo e deu início ao contra-ataque dos piauienses. Na tentativa de cortar um avanço rival, Léo desviou e a bola caiu no pé de Beberibe, que invadiu a área e superou Tiago Volpi para abrir o placar. Na comemoração, se emocionou.

Com a vantagem, a equipe de Fernando Tonet baixou as linhas e buscou se fechar atrás. O lateral Edy, em chute de fora da área, quase ampliou para os visitantes.

Não demorou, contudo, para que o São Paulo tomasse conta do jogo e o 4 de Julho mostrasse suas deficiências. Aos 30, Luciano, Pablo e Gabriel Sara já haviam marcado, concretizando uma virada suficiente para que o time garantisse um lugar na próxima fase.

Os gols de Luciano e Sara saíram em jogadas pelo alto, justamente a arma que possibilitou aos piauienses o triunfo na semana passada, quando marcaram três vezes na bola aérea para bater os paulistas.

Pablo, em sua 100ª apresentação com a camisa do clube do Morumbi, ainda marcou mais dois na etapa final -são nove na temporada para o centroavante são-paulino. Rigoni, autor da assistência para Gabriel Sara, também deixou o seu, assim como Bruno Alves, Chico Bala (contra) e Luciano, que completaram o 9 a 1.

Além da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo encerrou uma sequência de três jogos sem vencer. O próximo desafio é conquistar o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Em duas rodadas, a equipe tem apenas um ponto.

No próximo domingo (13), os comandados de Crespo visitam o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Nacional.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Rigoni (Igor Gomes), Rodrigo Nestor (Shaylon), Gabriel Sara (Rojas), Luciano e Reinaldo (Wellington); Eder (Igor Vinícius) e Pablo. T.: Hernán Crespo

4 DE JULHO

Jailson; Edy (André), Gilmar Bahia, Marcelo e Chico Bala; Vitor Recife (Cinelton), Rômulo (Caio César), Esquerdinha (Lucas Pederzoli) e Hiltinho; Dudu Beberibe (Etinho) e Ítalo Pica-Pau. T.: Fernando Tonet

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Cartões amarelos: Bruno Alves, Miranda e Rodrigo Nestor (SAO)

Gols: Dudu Beberibe (JUL), aos 30s, Luciano (SAO), aos 16′, Pablo (SAO), aos 22′, e Gabriel Sara (SAO), aos 30’/1ºT; Pablo (SAO), aos 10′ e aos 38′, Rigoni (SAO), aos 16′, Bruno Alves (SAO), aos 20′, Chico Bala (contra, SAO), aos 28′, e Luciano (SAO), aos 44’/2ºT