Contra o Cerrado, Basquete Unifacisa deixa vitória escapar no fim

Em duelo contra o Cerrado na noite dessa quinta-feira (28), em Brasília, válido pela Liga Ouro 2019, o Basquete Unifacisa foi derrotado pelo placar de 82×75. Jogando no Ginásio da Iesplan, a equipe paraibana ficou à frente do marcador na maioria da partida, mas acabou deixando a vitória escapar no último quarto e sofreu seu segundo revés na competição.

Apesar do resultado negativo, o Basquete Unifacisa contou com boas atuações de Luizinho, cestinha da equipe com 14 pontos, e o norte-americano Monroe, que conseguiu nove rebotes.

O próximo compromisso do Basquete Unifacisa na Liga Ouro 2019 será no dia 7 de março, quando a equipe paraibana visita o Blumenau, em Santa Catarina. O jogo terá início às 20h15 e será realizado no Ginásio do Galegão.

O Basquete Unifacisa iniciou os primeiros minutos à frente no placar. Porém, logo aos três minutos, o Cerrado conseguiu uma boa sequência de duas bolas de três pontos e abriu 7×2. Mas a equipe paraibana iniciou uma boa reação, contando com bom desempenho de Audrei e Monroe nos chutes, conseguindo a virada aos seis minutos, anotando 11×9. Antes do fim do primeiro quarto, o Cerrado virou novamente o placar com três lances livres em sequência. Porém, com ótimos arremessos de Monroe e Luizinho, o Basquete Unifacisa encerrou o período com a vantagem de 15×12 no placar.

A atuação do Basquete Unifacisa no segundo quarto foi muito boa, principalmente com o ala-pivô Piru, que anotou sete pontos e quatro rebotes e ajudou a equipe visitante a abrir uma ótima vantagem no placar. Com 13 rebotes e seis bolas recuperadas, além de um aproveitamento de 72% nos chutes dois, o Basquete Unifacisa chegou a abrir 16 pontos de diferença, restando pouco menos de dois minutos para o fim do segundo quarto. Mas o Cerrado reagiu no final e diminuiu a vantagem do time de Campina Grande, que terminou vencendo por 37×29.

No terceiro quarto de jogo, o Basquete Unifacisa se manteve a frente do placar durante praticamente todo o período, permitindo apenas um empate do Cerrado aos sete minutos. Com grande atuação de Luizinho e Pezão no terceiro quarto, que tiveram 100% de aproveitamento e anotaram nove pontos para a equipe paraibana, o Basquete Unifacisa apostou nas infiltrações e garantiu a vitória no período, encerrando com a vantagem de 58×53. Destaque para a boa participação defensiva de Átila e Audrei, que conseguiram três e dois rebotes, respectivamente.

Ao contrário do que apresentou nos três primeiros quartos, o Basquete Unifacisa teve um desempenho abaixo da média no último período, com aproveitamento de 32% contra 64% do Cerrado. Até os sete minutos, a equipe paraibana se manteve à frente no placar. Porém, contando com uma sequência de 11 pontos consecutivos e sucessivas perdas de bola do Basquete Unifacisa, o Cerrado conseguiu a virada e encerrou a partida com vitória por 82×75.