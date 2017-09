DATA

Conselho Deliberativo agenda eleições do Campinense Clube

O Conselho Deliberativo do Campinense Clube se reuniu na noite desta terça-feira (05), no estádio Renatão, e programou para o início de dezembro as eleições para a Diretoria Executiva da agremiação referentes ao biênio 2018-2019.

Uma nova reunião extraordinária será realizada ainda em setembro para formação da comissão eleitoral que conduzirá o processo.

Na temporada 2018, além do Campeonato Paraibano, o calendário reserva a participação do Campinense na Série D do Brasileiro.

Foto: Ascom / Campinense

Sucessão

Comenta-se nos bastidores rubro-negros que o atual atual presidente da Raposa, empresário William Simões, mudou de ideia em relação ao seu futuro no clube.

É que em julho, após a eliminação do clube na Série D 2017, o mandatário raposeiro anunciou na Rádio Caturité AM que não pretendia mais concorrer à reeleição.

Ele está na presidência cartola desde dezembro de 2010, quando assumiu um mandato-tampão para o ano seguinte. Desde então soma sete temporadas à frente do Campinense, com três reeleições (2011, 2013 e 2015).

Como o estatuto da agremiação é omisso no que diz respeito à quantidade de reeleições e as exigências do Profut (que limitam esse tipo de expediente) só passarão a valer em 2018, há no clube rubro-negro a interpretação de que William Simões está livre para tentar sua quarta reeleição.