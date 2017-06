PLEITO

Conselheiros elegem 51º presidente da história do Treze Futebol Clube

O Conselho Deliberativo do Treze elegeu nesta terça-feira (13), no estádio Presidente Vargas, o 51º presidente da história do clube.

Mesmo em uma eleição de chapa única, cerca de 70 conselheiros sufragaram seus votos e elegeram o até então diretor de Patrimônio Juarez Lourenço como mandatário do Galo até o final de 2018. Ele terá Eduardo Galdino como vice-presidente.

A nova cúpula da Diretoria Executiva trezeana foi eleita para complementar o mandato de Petrônio Gadelha, morto em fevereiro. Como o vice Hênio Galdino renunciou ao cargo, a vacância provocou a convocação de novas eleições por parte do Conselho Deliberativo.

O detalhe é que o ex e o atual vice, respectivamente Hênio e Eduardo Galdino, são irmãos.

Tão logo o pleito desta terça-feira foi encerrado, às 19h, conforme versa o estatuto do Treze, Juarez tomou posse imediatamente e já iniciou seu mandato.

Foto: Ascom / Treze FC

– Sai da arquibancada e hoje estou realizando um sonho que não é só meu, mas de muitos alvinegros, que é ser presidente do Treze Futebol Clube. Estou aqui como colaborador desde 2004 e o torcedor sabe dos serviços que nós prestamos ao longo desses anos. Agora é continuar o trabalho que essa diretoria vem implantando, recuperando o Galo administrativamente falando e também soerguendo o Departamento de Futebol – declarou o novo presidente do Alvinegro, em entrevista à Rádio Caturité.

Em 2018, além do Campeonato Paraibano, o Galo tem calendário cheio, com participações garantidas na Copa do Brasil, na Série D e no mínimo na fase seletiva da Copa do Nordeste.