Conhecido o primeiro campeão estadual de 2021

Da Redação com Agência Brasil. Publicado em 16 de maio de 2021 às 7:39.

O Brasiliense é o primeiro campeão estadual de 2021 no futebol brasileiro. Neste sábado (15), o Jacaré derrotou o Ceilândia por 1 a 0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e conquistou o Campeonato do Distrito Federal pela décima vez na história.

O título foi assegurado de forma invicta, com nove vitórias e apenas um empate. A equipe não erguia o troféu do Candangão desde 2017 e vinha de três vice-campeonatos consecutivos: um para o Sobradinho (2018) e dois para o Gama (2019 e 2020), quando o rival era treinado por Vilson Tadeu.

Atualmente no Jacaré, Tadei é o primeiro técnico a conquistar o Estadual três vezes seguidas. O atacante Zé Love, com 11 gols, foi o artilheiro da competição.

O gol que garantiu a taça saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. O meia Peninha bateu escanteio pela direita e o zagueiro Keynan apareceu na primeira trave para desviar de cabeça.

É o segundo título que o Brasiliense conquista em 2021, sendo o primeiro pela atual temporada. Em fevereiro, o clube levantou o título inédito da Copa Verde, ainda referente a 2020. A equipe muda as atenções para a Série D do Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Real Ariquemes-RO pela fase preliminar da competição.

O confronto vale vaga no Grupo 5, ao lado dos goianos Aparecidense, Jaraguá e Goianésia, dos mato-grossenses União Rondonópolis e Nova Mutum e do rondoniense Porto Velho, além do Gama