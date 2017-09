LUTA PELO ACESSO

Confira quais são os confrontos das quartas de final da Série C

Estão confirmados os confrontos das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, que decidirão o tão sonhado acesso. Com a melhor campanha do Grupo B, o São Bento enfrenta o Confiança, enquanto o Sampaio Corrêa, líder do Grupo A, decide seu retorno à Série B contra o Volta Redonda. As regras são simples: mata-mata, ida e volta, e os dois primeiros clubes de cada grupo com a vantagem de decidir o segundo jogo dentro de casa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá divulgar as datas e horários dos jogos nesta segunda-feira, mas é provável que seja mantida a tabela básica, com o primeiro jogo no final de semana do dia 16 e o segundo no final de semana do dia 23. Assim como nas últimas temporadas, o gol fora de casa é critério de desempate e em caso de igualdade no placar agregado, a decisão fica para as cobranças de pênalti.

GRUPO A

Mesmo com a derrota por 3 a 2 dentro do Castelão, o Sampaio Corrêa garantiu a liderança do Grupo A. Isso porque o CSA não conseguiu vencer o Cuiabá na Arena Pantanal, ficou apenas no 1 a 1 e segue na segunda posição, com 32 pontos. A derrota do Sampaio, que segue com 32 pontos, ainda decretou o rebaixamento do rival Moto Club, que caiu ao lado do ASA.

No Castelão, na capital do Ceará, o Fortaleza venceu o Moto Club por 1 a 0 e assegurou a terceira posição, com 27 pontos, dois a frente do Confiança, que fechou o G4 com 25 pontos. O time sergipano sofreu, mas venceu o ASA por 2 a 1 em Arapiraca, no estádio Coaracy da Mata Fonseca, e terminou a primeira fase na quarta posição, sonhando com o acesso.

foto: divulgação/São Bento

GRUPO B

Com a melhor defesa da competição e mais um jogo seguro, o São Bento venceu o Volta Redonda por 1 a 0 e chegou aos 31 pontos no Grupo B, na liderança isolada. O time de Sorocaba completou sete jogos sem perder e chega para as quartas de final com muita moral. O Tupi, por outro lado, tinha tudo para dar alegria ao seu torcedor no estádio Mário Helênio. Mas, de virada, o Bragantino buscou a vitória por 3 a 1 e deixou o adversário com 28 pontos.

No Rio de Janeiro, Macaé e Tombense fizeram um jogo ‘café com leite’ no estádio Moacyrzão, que terminou 0 a 0 e manteve os mineiros com 26 pontos, na terceira posição. Fechando o G4, o Volta Redonda passou por um sufoco sem fim, mas conseguiu ficar com a vaga mesmo perdendo para o São Bento, somando 25 pontos. Isso porque Jonville e Botafogo tinham muito saldo de gols para tirar do adversário.

JOGOS DE IDA

Volta Redonda x Sampaio Corrêa

Tombense x CSA

Confiança x São Bento

Fortaleza x Tupi

JOGOS DE VOLTA

Sampaio Corrêa x Volta Redonda

CSA x Tombense

São Bento x Confiança

Tupi x Fortaleza