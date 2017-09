SURPRESA

Confiança confirma reação improvável e está nas quartas da Série C

foto: divulgação

O Confiança brigava contra o rebaixamento há duas rodadas, mas surpreendeu a todos e está nas quartas de final da Série C. Na noite deste sábado, venceu o ASA por 2 a 1, no Coaracy da Mata, em jogo válido pela última rodada da primeira fase e garantiu a classificação.

O time azulino contou com a colaboração do Remo, derrotado pelo Salgueiro, e se classificou na quarta colocação, com 25 pontos. O ASA, por sua vez, entrou em campo já rebaixado, na lanterna, com 13 pontos, e vai disputar a Série D em 2018.



O JOGO

Muito consciente e cheio de vontade, o Confiança entrou em campo pressionando o ASA e logo aos dois minutos teve uma boa chance em chute forte de Gilsinho que desvia na defesa e foi para fora. Com uma postura ofensiva, insistiu até achar o gol.

Por fim, a rede não demorou muito para balançar pela primeira vez. Aos 12 minutos, Diogo cobrou escanteio e o artilheiro Tito subiu de cabeça para marcar. O mesmo Tito chegou a fazer pela segunda vez, mas não valeu porque o auxiliar assinalou impedimento.

Um minuto após o gol anulado, aos 20 mintuos, o ASA conseguiu chegar ao empate. A defesa azulina falhou em cruzamento pela direita e Marcio Telê desviou de cabeça para Mazinho jogar para o gol.O Dragão tentou, mas a etapa inicial terminou empatada.

No segundo tempo, o Confiança conseguiu repetir a alta intensidade durante os primeiros minutos, mas logo caiu de produção. Depois dos 15 minutos, conseguiu reagir e perdeu boas chances até chegar ao gol decisivo de Forontini, aos 20. Tito fez uma bela jogada pela direita e tocou para o companheiro tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede.