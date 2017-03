PARCERIA

Confederação Brasileira promove Tour Judô Cielo em 20 escolas de Campina Grande

fotos: Codecom/CG

Em parceria com a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) transformou o pátio principal do Partage Shopping em uma verdadeira arena de recreação e prática da modalidade para crianças e jovens de todas as idades nesta sexta-feira, 17.

O evento, que contou com a participação da secretária de Educação do município, Iolanda Barbosa, faz parte do Tour Judô Cielo, um projeto da CBJ que tem o objetivo de massificar o judô brasileiro por todo o País, sobretudo no Nordeste.

A ação conta também com o apoio maior do Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

No total, 20 escolas da Rede Municipal de Ensino receberam o Tour Judô, que teve seu ponto alto nesta sexta, com a arena montada no shopping, mas foi iniciado na quarta-feira, 15, com ações isoladas nas unidades educacionais de Campina Grande.

“Nós fomos procurados pela Confederação Brasileira de Judô, que está circulando pelo Nordeste com esse projeto, e prontamente aceitamos apoiar a massificação do esporte na cidade. Até porque a Rede Municipal já oferece a prática esportiva nos anos iniciais do ensino fundamental, além dos anos finais. Então entendemos que essa seria mais uma modalidade que poderia agregar dentro das demais já inseridas nas escolas”, destacou a secretária Iolanda Barbosa.

A ideia da Secretaria Municipal de Educação, a partir do Tour promovido pela CBJ, é fazer com a prática do judô o mesmo que já acontece com a capoeira, que é oferecida em 100% das escolas da rede na cidade.

O intuito da CBJ é deixar um legado por onde passar o Toiur de Judô CIELO, despertando nos jovens novos conhecimentos e a oportunidade de vivenciar esse esporte olímpico por meio de uma ação concreta.

O projeto já passou pelas cidades de Juazeiro e Salvador (BA), Teresina (PI), São Luis (MA), Fortaleza (CE), Caicó e Natal (RN), e de Campina Grande segue para João Pessoa.

A Confederação Brasileira de Judô programa ainda a passagem do Tour CIELO por Recife e Caruaru (PE), Maceió (AL) e Aracaju (SE).