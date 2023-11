Como está a briga por vaga na Libertadores e quem já está classificado

As últimas rodadas do Campeonato Brasileiro serão de muita emoção tanto pela disputa do título quanto pela briga pelas vagas para a Libertadores 2024.

Os seis primeiros colocados do Brasileiro se classificam para a Libertadores, sendo os quatro primeiros diretamente para a fase de grupos e os outros dois para a fase preliminar.

E a diferença entre uma vaga direta ou não para a fase de grupos pode estar no número de vitórias ou até saldo de gols. Neste momento, a última vaga direta para a Libertadores 2024 é do Red Bull Bragantino (quarto colocado), que tem 58 pontos.

Até o Botafogo, atual líder, pode acabar na pré-Libertadores, já que a sua diferença de pontos para o Flamengo (quinto colocado) é de apenas três pontos. Vale lembrar que ambos —e o Red Bull Bragantino— têm um jogo a menos em relação a Palmeiras, Grêmio e Atlético-MG.

O primeiro time fora da zona da Libertadores é o Athletico-PR, sétimo com 50 pontos, quatro a menos do que o sexto Atlético-MG.

Neste momento, Flamengo e Atlético-MG estariam na pré-Libertadores, enquanto Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Red Bull Bragantino ficariam com as vagas diretas.

QUEM JÁ GARANTIU VAGA?

Fluminense e São Paulo são os únicos brasileiros classificados para a Libertadores 2024, mas por outras competições.

Os cariocas conquistaram a atual edição da competição continental e por isso estão garantidos na edição seguinte.

Já o São Paulo carimbou o passaporte após conquistar, pela primeira vez em sua história, a Copa do Brasil.

Caso subam na tabela do Brasileirão, eles podem criar um G-8 e aliviar a disputa. O Fluminense é o oitavo colocado e o São Paulo, o nono.

*

COMO ESTÁ O G-6 DO BRASILEIRO

Botafogo – 59 pontos – 32 jogos

Grêmio – 59 pontos – 33 jogos

Palmeiras – 59 pontos – 33 jogos

Red Bull Bragantino – 58 pontos – 32 jogos

Flamengo – 56 pontos – 32 jogos

Atlético-MG – 53 pontos – 32 jogos

* SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)