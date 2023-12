Começa venda de ingressos para jogo Nova Iguaçu x Flamengo no Almeidão

Teve início nesta quinta-feira a venda de ingressos para o jogo Nova Iguaçu x Flamengo, válido pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. A partida acontecerá no Estádio Almeidão, em João Pessoa, no dia 21 de janeiro, às 18h10. Os preços variam entre R$ 80,00 (meia-entrada) e R$ 400,00.

O jogo Nova Iguaçu x Flamengo foi confirmado para o Almeidão na última sexta-feira (22), após a Ferj divulgar a tabela detalhada do Carioca.

Quem quiser prestigiar o Rubro-Negro no Almeidão terá que desembolsar entre R$ 80,00 e R$ 400,00. Os ingressos estão divididos em arquibancada sol, arquibancada sombra e cadeiras, como de costume.

Estudantes e idosos pagam meia entrada mediante apresentação de documento comprobatório. De acordo com o site que está vendendo os ingressos, crianças até 1 ano não pagam. Existe também o ingresso meia solidária, em que é necessário levar 1kg de alimento não perecível.

Além da venda online, através do site ingressoSA, também existem quatro pontos de venda de forma presencial, sendo dois em João Pessoa, um em Campina Grande e outro em Recife.

Confira o valor dos ingressos para Nova Iguaçu x Flamengo

Arquibancada sol

Arquibancada sol – R$ 80,00 (meia solidária)

Arquibancada sol – R$ 80,00 (meia)

Arquibancada sol – R$ 160,00 (inteira)

Arquibancada sombra

Arquibancada sombra – R$ 100,00 (meia solidária)

Arquibancada sombra – R$ 100,00 (meia)

Arquibancada sombra – R$ 200,00 (inteira)

Setor de cadeiras

Setor de cadeiras – R$ 200,00 (meia solidária)

Setor de cadeiras – R$ 200,00 (meia)

Setor de cadeiras – R$ 400,00 (inteira)

Confira os pontos de venda presencial para Nova Iguaçu x Flamengo

João Pessoa 1 – Loja Nação Rubro-Negra – Shopping Manaíra – Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 805 – Manaíra

João Pessoa 2 – Loja Nação Rubro – Negra – Shopping Mangabeira – Av. Hilton Souto Maior, S/N – Mangabeira

Campina Grande – Loja Nação Rubro-Negra – Av. Mal. Floriano Peixoto, Número 295 – Centro

Recife – Petiscar – Av. Fernando Simões Barbosa, S/N – Boa Viagem – (81) 3314-0990

* Com Jornal da Paraíba