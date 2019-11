Com volta do Coritiba, Série B define promovidos à elite em 2020

A edição de 2019 da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste sábado (30). Sete jogos foram disputados pelo país, com ainda duas vagas abertas para a elite do futebol nacional.

Além do campeão Bragantino e do Sport, os outros dois times que garantiram acesso à Série A de 2020 foram Coritiba e Atlético-GO. Na parte de baixo da tabela, Londrina, São Bento-SP, Criciúma e Vila Nova-GO já chegaram na 38ª rodada com o rebaixamento confirmado.

No Manoel Barradas, o Coritiba entrou em campo focado em conquistar o acesso à Série A. Para isso, precisava de apenas um empate. No entanto, o time comandado por Jorginho bateu o Vitória por 2 a 1 e alcançou o objetivo.

O primeiro tempo foi de boas chances para os dois lados, mas foi o Leão quem saiu na frente. Já aos 47 minutos, Eron deu bom passe para Anselmo Ramon, que dominou e chutou para defesa parcial de Muralha, que soltou a bola e viu o atacante completar para o gol vazio.

A equipe alviverde não desanimou e voltou para o segundo tempo buscando a reação. Serginho quase empatou aos oito minutos, com uma bomba defendida por Martín Rodríguez. Até que, aos 15, Robson recebeu lançamento e cruzou de primeira para a Wanderley, que se esticou para fazer 1 a 1.

O empate já ia classificando o Coxa, mas Wanderley ainda anotou mais um para garantir o triunfo. Aos 31, o atacante recebeu de Juan Alano atrás da marcação e finalizou rasteiro para alívio da torcida: 2 a 1.

ATÉTICO-GO

O Atlético-GO começou a rodada ocupando a quinta posição, mas ainda com chances de acesso. E os resultados foram favoráveis ao time goiano, que ficou no 0 a 0 com o Sport, no Antônio Accioly, mas acabou a competição no quarto lugar e garantiu vaga na Série A de 2020. O Leão, segundo colocado, já entrou em campo confirmado na elite no ano que vem.

O primeiro tempo em Goiânia foi equilibrado entre as equipes, que criaram boas chances. Do lado do Atlético, Aylon cabeceou com perigo, mas foi parado na defesa de Luan Poli, e Nathan mandou uma bomba de fora da área que quase entrou.

O Leão chegou perto com Marcinho, que viu Maurício Kozlinski fazer a defesa, e com Charles, que acertou a trave. No segundo tempo, os times pouco criaram. O Atlético foi quem deu mais trabalho, com as finalizações de Moacir, Nicolas e Pedro Raul, mas que não terminaram em gol.

SÃO BENTO

No Independência, o São Bento visitou o América-MG e acabou tirando o acesso do time mineiro, que dependia apenas de si para subir para a Série A. No primeiro tempo, o Coelho aproveitou o apoio dos mais de 20 mil torcedores e pressionou o adversário, arriscando em várias oportunidades.

As melhores chegadas foram com Sávio e Felipe Azevedo, mas sem sucesso no último passe. O Bentão apostou em contra-ataques e conseguiu os gols em duas arrancadas. Fábio Bahia, por cobertura, abriu o placar. Depois, Minho arrancou pelo campo e passou para Romão completar: 2 a 0.

Na volta do intervalo, o América buscou a reação de todas as formas. Logo aos dois minutos, Felipe Azevedo acertou a trave. Até que, aos 19 minutos, Juninho recebeu cruzamento de Ademir e desviou de cabeça para descontar para o Coelho. Com o gol marcado, o Coelho passou a pressionar ainda mais.

Felipe Azevedo mandou na rede, mas pelo lado de fora. Ademir pegou rebote, mas mandou para fora. E, já aos 48, Matheusinho recebeu cruzamento, mas finalizou pelo lado de fora. O São Bento – já confirmado na Série C em 2020 – segurou o ímpeto do time da casa e saiu com a vitória por 2 a 1.

Bragantino recebeu a taça de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019

Bragantino recebeu a taça de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019

Créditos: Rebeca Reis/AGIF

BRAGANTINO CAMPEÃO

Campeão antecipado da Série B de 2019, o Bragantino recebeu o CRB-AL no Nabi Abi Chedid e venceu por 2 a 0. A vitória selou a festa da premiação do Massa Bruta, que garantiu o título há duas rodadas e recebeu a taça neste sábado. Os gols do jogo foram marcados por Ytalo e Claudinho, no segundo tempo.

Na Arena Pantanal, o já rebaixado Vila Nova-GO venceu o Cuiabá por 2 a 1. Bruno Mezenga e Elias marcaram para o time goiano, enquanto Moisés descontou para o Dourado, de pênalti.

FIGUEIRENSE

Sem mais pretensões na última rodada da Série B, Figueirense e Operário-PR empataram em 1 a 1, no Orlando Scarpelli, e mantiveram as posições na tabela. No segundo tempo, o Fantasma saiu na frente com gol contra de Luis Ricardo, e Felipe Mateus empatou para o time catarinense.

LONDRINA

Já confirmado na Série C em 2020, o Londrina encerrou a temporada com uma vitória sobre o Guarani por 2 a 0, no Estádio do Café. Sem vencer há sete rodadas, o Tubarão encerrou o jejum com gols de Léo Passos e Matheus Bianqui. O Bugre ficou na 13ª posição.