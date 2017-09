FESTIVO

Com torneio de futebol e lançamento de livro, Auto Esporte comemora 81 anos

Foto: Voz da Torcida

Sem atividades no futebol profissional desde o fim do Campeonato Paraibano deste ano, o Auto Esporte comemora neste 7 de setembro mais um ano de existência. Entre glórias e derrotas, são 81 anos de um dos clubes mais tradicionais do futebol do estado.

As comemorações começaram cedo nesta quinta-feira e seguem durante todo o dia, na sede do clube, o Estádio Mangabeirão, com torneios de futebol, sorteio de brindes e o lançamento do livro “Na Saga do Autinho do Amor ou As Peripécias do Macaco Autino”.

Fundado por motoristas, onde hoje se localiza o Ponto de Cem Réis, em 7 de setembro de 1936, o Auto Esporte conquistou o primeiro título de sua história em 1939, de forma invicta. Depois, levantou as taças dos campeonatos estaduais de 1956 e de 1958.

Um longo jejum de 29 anos se seguiu até que o alvirrubro levantou a taça novamente em 1987, o primeiro de três títulos conquistados com o maior ídolo do clube, o atacante Isaías. Com o profeta, o Auto conquistou ainda os títulos estaduais de 1990 e 1992.

Além dos títulos, há também participações importantes em competições nacionais, como a primeira vez em que um time paraibano disputou o Campeonato Brasileiro, em 1959. O Auto ainda conquistou a 5ª colocação geral na terceira divisão do Brasileiro de 1992, e a primeira vitória de um clube do estado na Copa do Brasil, em 1993, vencendo o Paysandu por 2 a 1.

Ainda que atualmente viva um jejum de 25 anos sem conquistar o Campeonato Paraibano, o alvirrubro tem muita história para celebrar em mais um ano de existência que completa neste feriado de Independência do Brasil.