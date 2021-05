Com time alternativo, São Paulo empata com Rentistas na Libertadores

Com uma equipe alternativa, o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Rentistas (Uruguai), em partida realizada nesta quarta-feira (12) no estádio Centenário (Montevidéu), e garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores.

Com a igualdade desta quarta, o Tricolor do Morumbi ficou com os mesmos 8 pontos do Racing (Argentina), mas ficando na ponta da sua chave por ter um saldo de gols mais positivo.

Tendo um jogo decisivo na próxima sexta-feira (14), contra a Ferroviária pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o técnico argentino Hernán Crespo optou por deixar os seus principais jogadores treinando em São Paulo.

Apesar de estar com uma equipe alternativa em campo, o time paulista começou muito bem o jogo, abrindo o placar logo aos 4 minutos com um gol de um estreante. O lateral Orejuela cabeceou após cobrança de escanteio do meio-campista Igor Gomes. Porém, dois minutos depois o goleiro Lucas Perri foi obrigado a fazer difícil defesa após cobrança de falta de Salomón Rodríguez.

O Rentistas continuou buscando a igualdade e, de tanto tentar, conseguiu marcar aos 12 minutos em lance de desatenção da defesa tricolor. Após cobrança de escanteio, o zagueiro González Lamas apareceu sozinho no meio da área para bater de primeira. Este foi o primeiro gol que o São Paulo tomou na atual edição da Libertadores.

Depois, as equipes até conseguiram criar oportunidades de lado a lado, mas a igualdade perdurou até o final.

O próximo compromisso do São Paulo na principal competição de clubes da América do Sul será terça (18), no estádio do Morumbi contra o Racing.