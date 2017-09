CHANCES

Com “surpresa da China”, Tite convoca seleção para fechar eliminatórias

Tite preparou algumas surpresas para a última convocação para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo.

O comandante da seleção brasileira resolveu dar a primeira chance ao meio-campista gremista Arthur, de apenas 21 anos, e ‘resgatou’ nomes como Diego (meia do Flamengo), Fred (volante do Shakhtar) e Diego Tardelli (atacante do Shandong Luneng-CHI).

Desta vez, a lista teve 24 nomes, um a mais que o habitual. Antes mesmo de anunciar os convocados, Tite avisou que usou critérios diferentes e ‘abriu espaço’ para as surpresas.

“O critério da convocação não atende especificamente ao momento do atleta no clube. Também ao histórico dele no clube na seleção, o momento e uma projeção para a Copa do Mundo”, disse.

Tardelli chegou a ser titular da seleção brasileira com Dunga, mas perdeu espaço aos poucos e nunca havia sido chamado por Tite. Assim, como Fred, que havia tido chances na gestão anterior.

“Tem uma história na Seleção muito boa. É um legado do Dunga em suas convocações, jogando bem. Enfrentei ele no Atlético-MG, era um terror para jogar contra. Números extremamente expressivos. Nos últimos quatro meses, foram 11 gols em 13 jogos. Joga de externo ou por dentro”, disse Tite, explicando a convocação de Tardelli.

Para a convocação dos quatro, Tite deixou de fora Taison (Shakhtar), Giuliano (Fenerbahce) e Luan (Grêmio).

Na defesa, outras duas novidades: deixam a lista o são-paulino Rodrigo Caio e o corintiano Fagner para as entradas de Jemerson (Monaco) e Danilo (Manchester City).

No gol, a maior polêmica segue: Tite mais uma vez deixou o santista Vanderlei de fora e repetiu o mesmo trio de convocados: Alisson (Roma), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City).

Foto: Ascom / CBF

Veja os convocados por Tite:

GOLEIROS: Alisson (Roma), Cássio (Corinthians), Ederson (Manchester City)

LATERAIS: Daniel Alves (PSG), Danilo (Manchester City), Filipe Luís (Atlético de Madri) e Marcelo (Real Madrid)

ZAGUEIROS: Jemerson (Monaco), Marquinhos (PSG), Miranda (Internazionale) e Thiago Silva (PSG)

MEIO-CAMPISTAS: Arthur (Grêmio), Casemiro (Real Madrid), Diego (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Willian (Chelsea)

ATACANTES: Diego Tardelli (Shandong Luneng), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City) e Neymar (PSG)