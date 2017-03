TURBULÊNCIA

Com salários atrasados, Auto Esporte dispensa zagueiro e atacante

Sem perder há sete rodadas e se firmando cada vez mais no G-4 do Paraibano 2017, o Auto Esporte inicia a semana com um ambiente turbulento.

Com o elenco reclamando internamente de atraso no pagamento dos salários de fevereiro, informação não confirmada pela diretoria, o zagueiro Moisés, um dos destaques do time até então, e o atacante William Recife foram desligados do clube.

Em nota enviada à imprensa no início da tarde desta segunda-feira (13), a assessoria de imprensa confirmou as dispensas.

Na terceira colocação do estadual, com 19 pontos, o Auto Esporte se prepara para encarar o vice-líder Campinense. A partida está marcada para as 20h30 de quinta-feira, no Almeidão.