Com R$ 1,5 milhão de cota, Bota-PB estreia fora de casa no Nordestão 2020

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, no final de semana, a tabela detalhada da Copa do Nordeste 2020, que terá apenas o Botafogo-PB, atual tricampeão estadual, como representante da Paraíba.

O Belo vai estrear no dia 25 de janeiro, às 18h, contra o América de Natal, na Arena das Dunas.

No Grupo A do Nordestão, junto de CRB, Sport, Bahia, Fortaleza, ABC, River-PI e Frei Paulistano, o time da Maravilha do Contorno vai enfrentar as equipes do Grupo B, formado por Ceará, Confiança, CSA, Imperatriz, Náutico, Santa Cruz e Vitória, além do Dragão natalense.

O primeiro jogo do Alvinegro da Estrela Vermelha diante de sua torcida será na segunda rodada, contra o Confiança, no dia 1º de fevereiro, um sábado, às 18h, no Almeidão.

Em 2019, o Bota-PB fez grande campanha na competição regional. Após terminar a fase de grupos em segundo lugar, eliminou o CSA nas quartas de finais e o Náutico nas semifinais. Chegou invicto até a grande final, que foi realizada em dois jogos e teve a partida decisiva disputada em João Pessoa.

Porém, o Botafogo-PB perdeu os dois confrontos e deixou o título escapar para o Fortaleza.

Confira abaixo todos os jogos do Belo na fase de grupos e clique no link para baixar a tabela detalhada da Copa do Nordeste 2020.

25/01 – América-RN x Botafogo-PB – 18h (Brasília) – Arena da Dunas

01/02 – Botafogo-PB x Confiança – 18h – Almeidão

08/02 – Botafogo-PB x Náutico – 16h – Almeidão

13/02 – CSA x Botafogo-PB – 20h – Rei Pelé

26/02 – Ceará x Botafogo-PB – 17h – Castelão

07/03 – Botafogo-PB x Imperatriz – 20h – Almeidão

14/03 – Santa Cruz x Botafogo-PB – 20h – Arruda

21/03 – Botafogo-PB x Vitória – 16h – Almeidão

Cotas maiores

A Liga do Nordeste também divulgou as cotas de participação que serão destinadas às equipes, que foram divididas em quatro grupos com valores iniciais diferentes. O Botafogo-PB está no grupo 3 e terá direito a R$ 1,5 milhão por disputar a fase de grupos.

Caso avance às quartas de final receberá mais R$ 300 mil, passando à semifinal o ganho é de mais R$ 375 mil. Se chegar à final novamente, terá direito a pelo menos R$ 500 mil e se for campeão embolsa R$ 1 milhão.

Confira as cotas.

Grupo 1: Bahia, Ceará, Sport e Vitória – R$ 2,2 milhões

Grupo 2: CRB, Fortaleza, Náutico, Santa Cruz – R$ 1,7 milhão

Grupo 3: ABC, América-RN, Botafogo-PB, CSA e América – R$ 1,5 milhão

Grupo 4: Confiança, Frei Paulistano-SE, Imperatriz e River-PI – R$ 775 mil

Quartas de final: R$ 300 mil

Semifinais: R$ 375 mil

Vice-campeão: R$ 500 mil

Campeão: R$ 1 milhão