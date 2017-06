SÉRIE B

Com quatro pênaltis a favor, Inter vence o Náutico no Beira-Rio

Foto: Ricardo Duarte/SCI)

Enfim, o Internacional conquistou a primeira vitória na Série B atuando no Estádio Beira-Rio. O colorado gaúcho bateu o lanterna Náutico pelo placar de 4 a 2 em jogo válido pela 6ª rodada da Segunda Divisão. Com o resultado, o Inter chega aos 11 pontos e assume a terceira colocação na tabela. Já, o Timbu continua na última posição sem vencer na competição, com apenas dois pontos somados.

A novidade na partida foi a improvisação do técnico Guto Ferreira. O treinador optou por colocar o volante Edenílson na lateral direita. Na zaga colorada, sem Victor Cuesta, Danilo Silva e Léo Ortiz foram os defensores.

No Náutico, o comandante Waldemar Lemos iniciou o confronto com a mesma tática do último jogo. No gol, o Timbu teve o retorno do goleiro Tiago Cardoso, que estava lesionado.

Os dois times voltam a campo na terça-feira pela 7ª rodada da Série B. O Internacional joga às 21h30 (de Brasília), contra o América-MG no Estádio Independência. Já, o Náutico enfrenta o Paraná, na Arena Pernambuco, às 19h15 (de Brasília).