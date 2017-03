NA ESTRADA

Com “probleminha” de última hora, Treze viaja com uma dúvida para encarar Sousa

Pensando no confronto com o Sousa, amanhã, no Marizão, o Treze finalizou sua preparação na manhã desta terça-feira (15), no Presidente Vargas, e já pegou a estrada após o almoço. E o técnico Celso Teixeira tem alguns “probleminhas” para escalar a equipe.

Sem o zagueiro Fernando Lopes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador também não vai poder contar com os atacantes Dico e Edson Reis, entregues ao Departamento Médico.

Desta forma, o comandante alvinegro vai promover o retorno do zagueiro Laerte para o miolo de zaga, já que ele vinha atuando improvisado na lateral esquerda. E para a lateral, Jeferson Sandes volta ao time principal.

Na frente, Teixeira deve abrir mão de atacantes e escalar os meias Roger Gaúcho e Jean Carlo, que irá estrear com a camisa do Galo.

Outra mudança, essa por opção do treinador alvinegro, pode ser a troca de goleiro.

Foto: Divulgação / Jeffinho Cariri

Bruno Fuso, titular absoluto durante todos os jogos estadual, pode perder a vaga para o reserva Diego Martins.

– Essa mudança eu não confirmo. O Bruno vem fazendo um ótimo trabalho. Mas o Diego treinou entre os titulares, em virtude do trabalho que ele também vem fazendo, foi o que conversei com Jobson preparador de goleiros. Mas hoje aconteceu um probleminha, vamos avaliar o que aconteceu e aí sim é que vamos definir essa situação – disse Celso Teixeira.

O goleiro Bruno Fuso deixou o treino recreativo mais cedo. Como a atividade foi fechada para a imprensa, não se sabe se por algum problema de lesão, ou outra situação.

No último treino coletivo, o técnico do Galo trabalhou a equipe com Diego Martins, Ferreira, Ítalo, Laerte e Jeferson Sandes; Robson, Patrick e Dedé; Marcelinho Paraíba, Roger Gaúcho e Jean Carlo.

Sousa x Treze, partida válida pela 13ª rodada do Paraibano 2017, está marcada para as 20h30 desta quarta-feira (15).

Despedida

O jogo contra o Dinossauro sertanejo pode ser o último do zagueiro Larte com a camisa trezeana. É que o jogador recebeu uma proposta do Moto Club-MA, dirigido por Marcelo Vilar, com quem trabalhou no futebol do Rio Grande do Sul, e pode estar se desligando do time de São José.