Com pouca grana, Palmeiras investe pouco em contratações de peso

Da redação com Folhapress. Publicado em 26 de dezembro de 2019 às 8:23.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Acostumado com uma movimentação intensa na reta final dos últimos anos, o torcedor do Palmeiras vive um dezembro de poucas novidades no mercado da bola. Com investimento reduzido em relação às mais recentes temporadas, o clube tem como únicos reforços confirmados para o elenco profissional jogadores oriundos da base, que ficarão à disposição de Vanderlei Luxemburgo.

O panorama é diferente daquele que virou marca registrada do clube alviverde enquanto Alexandre Mattos esteve à frente da gestão do futebol. Em dezembro de 2014, o torcedor já sabia que contaria com Zé Roberto, Lucas e Vitor Hugo por exemplo. Em janeiro de 2015, a grande novidade foi o anúncio de Dudu, que era disputado por São Paulo e Corinthians.

Nos primeiros dias de dezembro de 2015, o Palmeiras também já mostrava força no mercado e anunciava Vagner, Roger Carvalho, Rodrigo, Erik, Moisés e Guerra. No fim da temporada de 2016, notícias confirmavam as chegadas de jogadores como Michel Bastos e Keno.

No fim de 2017, nomes como Lucas Lima e Diogo Barbosa já estavam certos. Já na janela entre 2018 e 2019, o time lviverde tinha confirmações de reforços como Arthur Cabral e Zé Rafael.

Além da saída de Alexandre Mattos, seguida da chegada de Anderson Barros, novo diretor de futebol, a nova postura do Palmeiras também acontece pela mudança do patamar financeiro. Se nos últimos anos a equipe paulista não media esforços para se reforçar, agora há menos dinheiro disponível.

Serão cerca de R$ 30 milhões para o clube ir ao mercado. A ideia é investir em reforços que cheguem com rótulo de titulares, não mais para compor o elenco. Esse total pode aumentar de acordo com as vendas efetuadas nesta janela, mas essa tarefa também não tem sido fácil.

O plano passar por negociar, por exemplo, Miguel Borja e Deyverson. Para o primeiro, todas as propostas apresentadas foram por empréstimo. O segundo ainda não tem interessados. Raphael Veiga chegou a ser colocado como possível moeda de troca, mas Vanderlei Luxemburgo pediu para ele ficar. Hyoran deve sair, mas apenas por empréstimo.