BRASILEIRÃO

Com olho na Liberta, Botafogo e Santos fazem duelo esvaziado no Rio

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Se pudessem, Botafogo e Santos não entrariam em campo neste sábado, às 19h (de Brasília), no Engenhão, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de seguirem lutando por boas colocações no torneio nacional, o foco total dos dois times está na próxima quarta-feira, quando eles têm jogos decisivos pelas quartas de final da Libertadores. O Glorioso vai até Porto Alegre para pegar o Grêmio após empate sem gols no Rio, enquanto o Peixe recebe o Barcelona de Guaiaquil depois de ficar no 1 a 1 no Equador.

No Brasileirão, os dois fazem boa campanha e venceram por 2 a 0 seus respectivos clássicos estaduais na rodada passada, contra Flamengo e Corinthians. O alvinegro tem 41 pontos, na terceira colocação, enquanto que o Glorioso, com 34 pontos, quer ingressar no G-6, a zona de classificação para a Liberta de 2018.

“Estamos brigando na parte de cima da tabela de classificação e esse confronto com o Santos é muito importante, pois é na nossa casa e são pontos que farão falta se viermos a perder”, explicou o técnico Jair Ventura.

“Não podemos abrir mão do Campeonato Brasileiro, pois é uma competição que também pode nos levar de volta para a Libertadores no próximo ano. O jogo contra o Santos é muito importante e temos que fazer a nossa parte”, ressaltou o lateral-esquerdo Gilson.

O Santos, por sua vez, enfrentou uma verdadeira maratona na viagem de volta do Equador. Por conta disso, o técnico Levir Culpi decidiu poupar praticamente o time inteiro.

Vale destacar que o comandante já não poderia contar com Lucas Veríssimo, Victor Ferraz e Lucas Lima, suspensos pelo terceiro amarelo. Dos atletas que entraram em campo na última quarta-feira, apenas Vanderlei e David Braz foram relacionados contra o Fogão. Porém, apenas o goleiro deve seguir como titular.

Em contrapartida, o Peixe terá o retorno de Emiliano Vecchio. Recuperado de uma ruptura no músculo adutor da coxa direita, o argentino ficará no banco de reservas.

“O Botafogo tem um grande time, não viajou e por isso mesmo tem a vantagem neste jogo. Vamos precisar modificar a equipe, mas estamos conscientes da nossa responsabilidade e confio no grupo que vai a campo”, comentou o treinador santista.

Já o Glorioso, em termos de escalação, vai utilizar um time misto, preservando parte do elenco. Peças como o goleiro Jefferson, o lateral-direito Luis Ricardo, o zagueiro Marcelo, o meia Marcos Vinícius e o atacante Guilherme deverão ganhar nova oportunidade.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, os dois times se enfrentaram no Pacaembu, em São Paulo. Na ocasião, o Peixe havia acabado de demitir Dorival Júnior e era comandado pelo interino Elano. Mesmo sofrendo, o Alvinegro da Vila conseguiu vencer por 1 a 0, com gol de Victor Ferraz, em cobrança de falta, aos 50 minutos do segundo tempo.