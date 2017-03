DINO X GALO

Com objetivos distintos, Sousa e Treze se enfrentam no Marizão

Um jogo que ninguém pode perder.

É a definição para o embate entre Sousa e Treze, partida de maior cartaz da 13ª rodada do Paraibano, marcada para logo mias, às 20h30, no Marizão.

De um lado um Dinossauro desesperado, com 10 pontos, um acima da zona de rebaixamento e sem vencer há três rodadas.

Foto: Divulgação

Como oponente o time esmeraldino vai receber um Galo em fase de reconstrução, com técnico novo e os reforços do zagueiro Rafael Araújo e dos meias Roger Gaúcho e Jean Carlo. Porém, mesmo em situação diferente da vivida pelo Sousa, o Alvinegro precisa dos três pontos para se manter no G-4 e continuar a luta pela classificação às semifinais.

O técnico do Treze, Celso Teixeira, não vai poder contar com os atacantes Dico e Edson Reis, lesionados.

No Sousa, a partida marcará a estreia do treinador Índio Ferreira, que não deve mexer muito na base do time comandado por Paulo Júnior até o meio da semana passada.

Arbitragem

Éder Caxias é o dono do apito para Dinossauro x Galo. Ele contará com as assistências de Oberto Santos e Kildenn Tadeu.

Prováveis escalações

Sousa: Pantera, Edy, Leandro, Eduardo e Camilo; Peu, Danilo, Júnior Conceição e Eder Guerreiro; André Cassaco e Gilmar Couto. Técnico: Índio Ferreira.

Treze: Bruno Fuso (Diego); Ferreira, Ítalo, Rafael Araújo e Jefferson Sandes (Laerte); Robson, Patrick, Dedé e Marcelinho Paraíba; Jean Carlo e Roger Gaúcho. Técnico: Celso Teixeira.