Com novo técnico, Botafogo encara Fortaleza do olho na liderança; saiba onde assistir

Mudança de chave e a primeira de cinco decisões. É assim que o Botafogo encara o duelo desta quinta-feira diante do Fortaleza, às 19h, na Arena Castelão, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 60 pontos, o Glorioso terá a estreia do técnico Tiago Nunes e, se vencer, ultrapassará o Palmeiras e retomará a liderança com todo mundo tendo o mesmo número de jogos.

Contratado para substituir Lucio Flavio, demitido do clube, Tiago Nunes teve uma semana de treinos à frente do elenco.

Para tentar fazer o time voltar a vencer após seis rodadas e retomar a confiança, o novo treinador não deve fazer grandes mudanças no time alvinegro. A única dúvida estaria no setor de contenção do meio-campo: Marlon Freitas ou Danilo Barbosa.

O goleiro Lucas Perri, que estava com a Seleção Brasileira na rodada das Eliminatórias, viajou e será titular. O Glorioso também poderá contar com os centroavantes Tiquinho Soares, que se recuperou de uma entorse no tornozelo, e Diego Costa, que teve seu caso retirado de pauta pelo STJD – o julgamento seria nesta quarta-feira em virtude de declarações dadas após a derrota para o Atlético-MG na Arena MRV.

A partida só acontece nesta quinta por uma decisão da CBF. Ela inicialmente estava marcada para 24 de outubro, na semana em que o Fortaleza decidiria a Copa Sul-Americana (e perderia para a LDU), mas foi adiada em virtude da suspensão do jogo do Botafogo contra o Athletico-PR por problemas de iluminação, que foi concluído dia 22. O Glorioso tentou a manutenção do confronto no Ceará para o dia 24 no STJD, mas não conseguiu.

Com seis derrotas e um empate nos últimos sete jogos no Brasileirão, o Fortaleza vive uma crise inédita sob o comando de Juan Pablo Vojvoda e ainda corre risco de rebaixamento.

Para o jogo desta quinta, o Leão do Pici não poderá contar com Zanocelo e Hércules, lesionados, enquanto Tobias Figueiredo e Escobar são dúvidas.

Ficha Técnica

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Calebe; Marinho, Lucero e Machuca (Guilherme) – Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Botafogo

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá – Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes -Kleber Lucio Gil (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Onde assistir: Premiere, pelo sistema pay-per-view

* Ascom/FogãoNET