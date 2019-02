Com novo esquema tático, Campinense defende liderança contra o Naça

Com bons resultados e até então uma campanha tranquila no Campeonato Paraibano 2019, o Campinense vive dias turbulentos nos bastidores, principalmente no que diz respeito ao aspecto financeiro.

É assim, com funcionários sem receber há pelos menos dois meses e jogadores tendo recebido apenas 40% dos salários referentes a janeiro, que o time comandado por Francisco Diá encara o Nacional de Patos logo mais, às 17h, no estádio José Cavalcanti, pelo fechamento da sétima rodada do estadual.

A Raposa soma 11 pontos, lidera o Grupo B e precisa da vitória para manter a colocação e encaminhar a classificação para as semifinais. A situação da chave ficou menos tranquila para o Rubro-Negro ontem, quando a Perilima conseguiu empate com o Sousa, no Marizão, e chegou aos nove pontos, um atrás do vice-líder Atlético de Cajazeiras.

Para encarar o Naça, Diá deve mexer no esquema tático da equipe, que terá três zagueiros ou três volantes. Essa é a única dúvida do treinador. Os desfalques ficam por conta dos atacantes Chaveirinho e Warlei, além do volante Dedé.

Em compensação, o centroavante Lopeu, livre de suspensão, retornar ao time.

Nacional de Patos

Os donos da casa, comandados por Maurílio Silva, não têm desfalque por suspensão. Rodrigo Poty e Wesley estão pendurados, mas vão para o jogo.

Apesar do confronto complicado, o Canário vai com força máxima em busca dos três pontos para esquecer a derrota surpreendente para o CSP na rodada passada.

Arbitragem

O sergipano Fábio Augusto apita Nacional de Patos x Campinense. Seus assistentes serão os paraibanos Luiz Diogo e Rafael Guedes. Gustavo Estevan, também da Paraíba, é o quarto árbitro.

Prováveis escalações

Nacional de Patos: Nilton, Wesley, Raniery, Márcio Paraíba e Ciel; Rico, Mycheel, Jairo e Birungueta; Fábio Neves e Isaías. Técnico: Maurílio Silva.

Campinense: Wagner Coradin, Jerfeson, Jean (Vítor Maranhão) e Richardson; Neílson, Cléber, Romeru, João Paulo e João Victor; Afonso Júnior e Lopeu. Técnico: Francisco Diá.