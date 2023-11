Com mudanças, Brasil busca reação contra a Argentina; saiba onde assistir

Em seu segundo treino na Granja Comary, o técnico Fernando Diniz indiciou a seleção brasileira titular para enfrentar a Argentina com Carlos Augusto na lateral-esquerda, e Grabriel Jesus no ataque.

São as mudanças em relação à partida contra a Colômbia, com Jesus substituindo Vinicius Jr, cortado por contusão. Essa formação já tinha sido usada no treino de sábado.

A seleção brasileira encara os rivais argentinos nestas terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Brasil vem de duas derrotas consecutivas, contra Uruguai e Colômbia. A seleção também soma duas vitórias, contra Bolívia e Peru, e um empate contra a Venezuela.

A novidade é que os movimentos de Diniz no campo indicaram que Endrick tornou-se uma primeira opção de troca na seleção. Além dele, outro que aparece com boas chances de entrar é o volante Joelinton.

Explica-se: o treinador dividiu o elenco em dois grupos depois de meia hora de treino. Ficou orientando os titulares em um campo, enquanto os reservas se movimentavam do outro lado. O ‘grupo titular’, no entanto, tinha 13 jogadores, incluindo Endrick e Joelinton.

Foram esses que participaram de uma roda de instruções feitas por Diniz. Após essa palestra, os dois foram para o lado de campo, e o treinador comandou uma movimentação com 11 titulares. A lembrança é que Jesus vem de recuperação de uma contusão.

Essa foi a formação: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André, Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Jesus e Martinelli.

Houve conversas em separado de Diniz com Rodrygo e Endrick no período em que o treino esteve aberto.

Do outro lado, a seleção argentina, comandada por Lionel Scaloni, pode ir a campo com: Emiliano Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez (Lautaro Martínez) e Nico González (Di María).

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (21).

Árbitro: Piedro Maza (Chile)

VAR: Juan lara (Chile)

Transmissão: Globo e SporTV

* IGOR SIQUEIRA E RODRIGO MATTOS (TERESÓPOLIS, RJ (UOL/FOLHAPRESS)