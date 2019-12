Com jogo-treino marcado, Canindé esboça time do Campinense

Em ritmo acelerado de preparação para 2020, já com um treino coletivo realizado em uma semana de pré-temporada, o Campinense de Oliveira Canindé parece mesmo ter pressa.

Nesta segunda-feira (02) a diretoria confirmou o primeiro jogo-treino desta fase de preparação.

O teste será no próximo sábado (7), em Lagoa Seca, contra o Náutico Clube do Retiro, equipe amadora do município que fica a nove quilômetros de Campina Grande.

A partida está programada para as 15h, no estádio Titão. O torcedor que quiser acompanhar a movimentação deve adquirir o ingresso, no valor único de R$10, a partir desta quarta-feira (04), na loja oficial da Raposa, no estádio Renatão.

De acordo com a assessoria de imprensa do Rubro-Negro, também serão disponibilizados pontos de venda dos bilhetes no próprio município de Lagoa Seca.

Coletivo de domingo

Na manhã do último domingo, no Renatão, o técnico Oliveira Canindé comandou o primeiro enfrentamento da pré-temporada.

Ele dividiu o elenco em dois times já para ter uma noção do que virá a ser sua equipe principal.

Na atividade, a equipe com colete foi formada por Pantera, Paulo, Vitinho, Aleff e Maike; Tulio, Gabriel Vieira e Tchê-Tchê; Júlio Barbosa, Rhuann e Andrew.

André Ferreira, Júnior Saudade e Gabriel entraram no decorrer do coletivo nas vagas de Tchê-Tchê, Júlio Barboza e Rhuann, respectivamente.

Já a equipe sem colete foi montada com Adilson Júnior, Igor, Alex Maranhão, Matheus Camargo e Uesles; Peu, R Mathues, Robertinho e Romário; Rafael Ibiapino e Caique.