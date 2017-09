BRASILEIRÃO

Com Grêmio e Palmeiras em campo, três grandes jogos agitam o sábado

foto: divulgação

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A terá três jogos para acompanharmos neste sábado, dia 9 de setembro. Neste texto, vamos falar melhor sobre eles para que você possa fazer as suas apostas de futebol. No primeiro duelo do dia, marcado para às 16h (horário de Brasília), o Atlético Mineiro vai receber o Palmeiras na Arena Independência em Belo Horizonte.

O Galo, com o seu elenco caro e cheio de estrelas, está apenas na 10ª colocação da tabela com 29 pontos. A formação mineira podemos dizer que é uma das decepções desta edição da competição. Vocês também esperavam mais?

Do outro lado do confronto, o Porco é outra equipe que também deixou a desejar na temporada e, agora, na quarta posição, com 36 pontos, tem como objetivo principal conseguir uma vaga para a próxima Taça Libertadores da América. A novidade dos paulistanos para a rodada é a reintegração do polêmico volante Felipe Melo.

Segundo os números disponibilizados pelo Oddsshark.com, os donos da casa são apontados como os favoritos para faturarem os três pontos com a cota de R$ 2,15 por 1. Os visitantes, caso triunfem, pagarão R$ 3,20.

De volta

O Vasco da Gama vai poder voltar a jogar no Estádio de São Januário depois de um tempo afastado por conta da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Porém, contra o Grêmio, a torcida ainda não estará presente nas arquibancadas. Outra grande novidade do Gigante da Colina será a estreia do treinador Zé Ricardo no banco de reservas. O profissional teve duas semanas para colocar o time ao seu estilo.

Com 28 pontos e no 12º lugar, os vascaínos têm como foco principal fugir das últimas posições da tabela para evitar o que seria o quarto rebaixamento de sua gloriosa história. Conforme o Oddsshark.com, o clube de origem portuguesa tem a sua cota estimada em R$ 3,00, a cada real aplicado pelo investidor.

Os gremistas dividem a atenção do Brasileirão com a Libertadores da América. O Imortal tricolor ocupa, no momento, o segundo lugar e tem 43 pontos, sete a menos que o líder Corinthians. Por isso, os gaúchos não podem abrir mão da disputa da competição nacional. Há chances de título, hein! O valor do Grêmio é de R$ 2,30.

Vencer ou vencer

Cada vez se complicando mais, o São Paulo não pode nem pensar em não vencer a Ponte Preta dentro do Morumbi diante de milhares de seus torcedores. Quem diria? os tricolores estão na vice-lanterna do Brasileirão com 23 pontos. Os são-paulinos estão fazendo tudo “certo” para no ano que vem jogarem a Série B. Eles não conseguem reagir, lembrando o Internacional no ano passado.