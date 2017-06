NA ILHA DO RETIRO

Com grande atuação de Magrão, Sport se impõe e bate o Flamengo

O Sport fez valer o mando de campo e, com grande atuação de Magrão e empurrado pela torcida, venceu o Flamengo por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro.

Com o resultado, os pernambucanos chegaram a sete pontos e estão no meio da tabela do Campeonato Brasileiro.

Foto: Divulgação

Com um ponto a menos do que o adversário, os cariocas estão na parte de baixo da classificação por terem apenas um triunfo na Série A.

Após um primeiro tempo sem muita emoção, o Sport aproveitou uma falha de Alex Muralha na saída de bola para abrir o placar com Osvaldo.

Depois, foi a vez de Thomás marcar o segundo e garantir o triunfo pernambucano, o primeiro sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Na próxima rodada, o Sport vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, no sábado.

Já no domingo, o Flamengo atua novamente fora de casa, desta vez contra o Avaí, em Florianópolis.