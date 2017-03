RESSURGINDO

Com gol de Messi, Argentina vence o Chile e sobe na tabela das Eliminatórias

Nessa quinta-feira, 23, a Argentina entrou no grupo de classificados diretamente para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Jogando no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, os hermanos bateram o Chile pelo placar mínimo com um gol de Lionel Messi.

Foto: Divulgação

Com o resultado, a Argentina subiu para os 22 pontos, ganhando duas posições na tabela de classificação e alcançando o terceiro lugar.

O Chile, ao contrário, perdeu duas colocações, caiu para sexto e está fora da zona de classificação para a Copa do Mundo.

Na próxima rodada, a 14ª das Eliminatórias, a Argentina visita a Bolívia, terça-feira (28), enquanto o Chile recebe a Venezuela.

Nove dias depois, na quinta-feira (31), os hermanos visitam o Uruguai, e o Chile recebe o Paraguai.