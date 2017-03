ELIMINATÓRIAS

Com gol de James Rodríguez, Colômbia vence Bolívia

foto: divulgação

Com muito sofrimento e jogando em casa, a Colômbia venceu, nesta quinta-feira, a Bolívia por 1 a 0 com gol de James Rodríguez, em jogo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Durante a partida, o time mandante teve mais posse e criou mais chances, mas parou em más finalizações e no goleiro Lampe.

Com o resultado, os colombianos vão a 21 pontos e provisoriamente vão para a terceira colocação. Além disso, o time da casa garantiu que terminará a rodada na zona de classificação para a Copa do Mundo. Já a Bolívia permanece com sete pontos na nona colocação.

Os outros resultados desta quinta-feira foram os seguintes: