Com festa, Campinense apresentará elenco para 2024 nesta terça

O Campinense realizará na noite desta terça-feira um evento de apresentação do elenco para a temporada 2024.

Com 12 atletas já anunciados, a expectativa é que pelo menos seis ou sete caras completamente novas sejam reveladas à torcida. A festa acontece logo mais às 19h, em um bar na região central de Campina Grande.

O Campinense vive a expectativa do início oficial da sua pré-temporada, que acontece na próxima quinta-feira, no Estádio Renatão.

Porém, com o elenco ainda em aberto, a expectativa é que mais atletas sejam integrados ao elenco do técnico Francisco Diá no decorrer dos próximos dias.

Até o momento o Campinense anunciou 12 atletas para a próxima temporada. A Raposa, através da sua assessoria de imprensa, confirma que estarão presentes no elenco cerca de 18 ou 19 jogadores que farão parte do time no ano que vem. Ou seja, seis a sete caras novas serão apresentadas ao torcedor nesta terça-feira.

Confira o elenco do Campinense para 2024:

Goleiros: Pablo Rodrigues;

Laterais-esquerdos: Ângelo;

Laterais-direitos: Eduardo, Breno Santos;

Zagueiros: Ramon Baiano;

Volantes:

Meias: Alan Pedro e Nickson;

Atacantes: Igor Goularte, Maycon Rangel, Lucas Reis, Alison Daniel e Luan Santos;

Técnico: Francisco Diá.

