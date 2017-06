MISTÉRIO

Com dúvidas na formação do time, técnico do Campinense manda fechar treinos

A partir desta quinta-feira até domingo, dia do jogo contra o Fluminense de Feira, os treinos do Campinense serão fechados para a imprensa.

A determinação partiu do técnico Ailton Silva, que pretende deixar o adversário da quarta rodada do Grupo A-8 da Série D com o mínimo de informações possíveis sobre a Raposa.

Foto: Ascom / Campinense

Com base no treino realizou na quarta-feira, em um Centro de Treinamento particular localizado na zona rural da cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça, o treinador deu mostras de que deve mudar a formação do meio-campo e tem dúvidas na defesa.

Isso porque o lateral esquerdo Sávio treinou normalmente. Ele, assim como o zagueiro Paulo Paraíba, está recuperado de um estiramento na coxa direita e foi liberado pelo Departamento Médico para o jogo.

Só que o polivalente Osvaldir, que é lateral direito de ofício e atuou na esquerda no domingo passado, foi elogiado por Ailton Silva, principalmente pela atuação na ações defensivas.

Em relação ao meio-campo, o volante João Paulo chamou a atenção do técnico rubro-negro e pode aparecer na cabeça da área ao lado de Negreti, em detrimento da escalação de Leomir.

Tanto nesta quinta quanto na sexta-feira o elenco do Campinense vai trabalhar no Amigão, local da partida de domingo.

O duelo da Raposa com o Flu de Feira está marcado para as 17h.