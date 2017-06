NESTE SÁBADO

Com desfalques, Botafogo-PB visita o Moto Club para tentar se manter no G-4

foto: ascom

Na tarde deste sábado (10), o Botafogo-PB volta a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Em São Luís, no Maranhão, o Belo enfrenta o Moto Club pela quarta rodada do Grupo A. A bola rola no estádio Castelão às 16h.

Terceiro lugar na tabela, o time da estrela vermelha busca sua primeira vitória fora de casa pela terceira divisão desde setembro de 2015. Além do tabu, o time terá mais algumas dificuldades para voltar com um resultado positivo na bagagem.

O treinador botafoguense Itamar Schulle tem uma série de desfalques importantes. Do time titular, o lateral direito Lito, o meia Marcinho e os atacantes Rafael Oliveira e Fernandinho ficam fora. O camisa 10 cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já os outros estão entregues ao Departamento Médico, assim como os reservas Jadson, lateral esquerdo, e Val, volante.

Com isso, o time pode jogar de maneira diferente, mais fechado, com três volantes, com Sapé entrando no meio campo, ou para explorar a velocidade, caso Fernandes seja a escolha do técnico.

A possível formação do Botafogo-PB para o duelo é: Michel Alves, Gustavo, Plínio, Bruno Maia, Alyson; Djavan, Magno, Fernandes (Sapé), Cleyton; Warley, Dico.

O Moto Club por sua vez vai atrás de uma vitória para se reabilitar na competição, onde tem apenas três pontos e ocupa a sétima colocação. Porém, o lanterna Cuiabá também soma a mesma pontuação do Bicho Papão, que é comandado por Léston Júnior.

O trio de arbitragem vem do Tocantins e é formado por Alisson Furtado, Fábio Pereira e Cipriano da Silva.